توفيت والدته وزوجته تركت المنزل .. نهاية مأساوية لـ بائع في الجيزة

لم يتحمل بائع الجيزة فراق والدته والانفصال عن زوجته فقرر إنهاء حياته للهروب من أزمته النفسية التي حدثت له بعد وفاة والدته والانفصال عن زوجته.

صرحت نيابة الجيزة بدفن جثمان بائع تخلص من حياته شنقا داخل مسكنه عقب مروره بحالة نفسية بسبب وفاة والدته والانفصال عن زوجته التي تركت المنزل، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة أفاد العثور على جثة أحد الأشخاص مشنوق داخل شقته بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ بالفحص تبين العثور على جثة بائع مشنوق ومدلي بحبل مربوط نهايته بجنش المروحة وبعمل التحريات.

وبسؤال أسرة المتوفى أفادوا باقدامه على إنهاء حياته لمروره بأزمة نفسية عقب ترك زوجته للمنزل ووفاة والدته ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.