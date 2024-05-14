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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تفاصيل جديدة في واقعة سيدة إمبابة.. زوجها صورها بدون ملابس لإذلالها

سيدة - أرشيفية
سيدة - أرشيفية

تفاصيل مثيرة وتطورات في حادث سيدة إمبابة في الجيزة، كشفتها جهات التحقيق في الجيزة حيث تبين أن الزوج المتهم قام بالاستعانة بصديقه للاعتداء على زوجته وحلق شعرها على الزيرو ثم تصويرها عارية.

 كشفت التحقيقات في واقعة اتهام زوجة لزوجها بالتعدي عليها وتصويرها بدون ملابس أن الزوج قام باحتجاز زوجته المنفصل عنها تحت التهديد بالاستعانة بصديقه ثم قام بحلق شعرها وقام بتصويرها عارية ليوثق بها مدى الذل الذي تعرضت له.

وشهدت منطقة إمبابة جريمة بشعة ضحيتها سيدة أذاقها زوجها ألوان التعذيب بسبب شكه في سلوكها حيث جرّدها من ملابسها وحلق شعر رأسها وحاجبيها وصورها عارية انتقاما منها.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة إخطارا من قسم شرطة إمبابة بتقديم سيدة بلاغا تتهم فيه زوجها بتعذيبها، انتقلت قوات الأمن لفحص البلاغ وبيان ملابساته ومدى صحة اتهامات الزوجة.

كشفت التحريات بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة أن عامل دليفري انتابه الشك في سلوك زوجته وتوهم إقامتها علاقات محرمة مع رجال آخرين فقام بالتعدي عليها بالضرب ثم أجبرها على خلع ملابسها وحلق شعر رأسها بالكامل "زيرو" وحاجبيها ثم صورها مقطع فيديو عارية وبدون شعر للانتقام منها. 

الجيزة امبابة مباحث قطاع شمال الجيزة قطاع شمال الجيزة قسم شرطة إمبابة علاقات محرمة

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