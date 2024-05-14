أنا عروسة .. في ذكرى ميلاد إكرام عزو تعرف على محطاتها وسبب اعتزالها

يصادف اليوم، ذكرى ميلاد الفنانة إكرام عزو، وفي السطور التالية يرصد أبرز المعلومات عنها.



معلومات عن إكرام عزو



ممثلة مصرية، ولدت يوم14 مايو 1956، اشتهرت بخفّة دمّها وقدرتها على الجدال الطريف مع من يكبرها سنًا أمثال شادية، سعاد حسني، نادية لطفي، عماد حمدي، عقيلة راتب، حتى إستحقت لقب اللمضة. إشتهرت بالعديد من الأعمال السينمائية التي وصلت إلى قرابة العشرين عملًا، مثل عائلة زيزي والفانوس السحري والسبع بنات.

بدأت الفنانة إكرام عزو مسيرتها الفنية بفيلم "من أجل حبي" مع الفنان فريد الأطرش وماجدة، ولكن بدأت طريق الشهرة عندما لعبت دور ولد من خلال تجسيدها دور ابن شادية في فيلم "المرأة المجهولة" وكان يبلغ عمرها وقتها 3 سنوات فقط وغنت لها شادية وقتها أغنيتها الشهيرة "سيد الحبايب".

وظهرت بعد ذلك مع الفنان الراحل إسماعيل ياسين، من خلال فيلم "الفانوس السحرى"، وهى الطفلة التي كانت تبكى بسبب عدم امتلاكها فانوس جديد، ليقوم إسماعيل ياسين وقتها بشراء فانوس لها رغم أنه لا يملك المال حتى يطعم نفسه.

أربعة يا ماما" هذه الجملة عالقة في أذهان الكثير من عشاق السينما وهى المقولة التي كانت تقولها الفنانة إكرام غزو في طفولتها من خلال مشاركتها في فيلم "عائلة زيزى" وهو الاسم الذى تم نسبه إلى اسم شخصيتها التي تجسدها، حيث جسدت دور "زيزى" وشارك في بطولة الفيلم، كلا من سعاد حسنى، احمد رمزى، فؤاد المهندس، عقيلة راتب.

وقدمت الفنانة إكرام عزو الكثير من الأفلام السينمائية الناجحة وعددهم 23 فيلما هم، من أجل حبي، المرأة المجهولة، بين السماء والأرض، الفانوس السحرى، العملاق، الرباط المقدس، البنات والصيف، لا تذكرينى، غدا يوم اخر، السبع بنات، يوم الحساب، هذا الرجل أحبه، امرأة في دوامه، اللص والكلاب، عائلة زيزى، زوجة ليوم واحد، بطل للنهاية، امرأة على الهامش، شباب وحب ومرح، المانشيت الأحمر، الرسالة الأخيرة، عواصف، الزوج العازب.



قرار اعتزالها

قررت الاعتزال نهائيًا، وهي في قمة نجاحها الفني بوصفها طفلة ناجحة ومطلوبة لدى المنتجين، لتتفرغ لحياتها الخاصة ولتلتحق بمعهد البالية؛ لتتزوج بعدها وتسافر إلى الإمارات.



وفاة إكرام عزو

قد توفيت بالإمارات في 13 يونيو 2001 بعد أداء فريضة الحج، وبعد أن أجريت لها عملية جراحية في القلب،حيث عاشت معظم سنوات عمرها كمدرسة مع زوجها طبيب الأطفال سمير الصاوي، ولديهم ثلاثة أطفال هم أحمد وإبراهيم ونورهان.