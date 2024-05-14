بعد رفع اسمها من قوائم الممنوعين من السفر.. نسرين طافش بحالة نشاط بمصر

خلال الساعات الماضية، تصدر اسم الفنانة نسرين طافش مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد رفع اسمها من قوائم الممنوعين من السفر، عقب تسديدها مبلغ 4 ملايين جنيه لصالح إحدى السيدات التي رفعت عليها قضية بسبب شيك بدون رصيد.

نسرين طافش

وعلى الرغم من ذلك، فإن نسرين طافش تعيش حالة من النشاط الفني في مصر، حيث من المنتظر أن يعرض لها فيلم “بنقدر ظروفك”، والذي تتعاون فيه مع أحمد الفيشاوي.

فيلم “بنقدر ظروفك” بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم ونسرين طافش ومحمود حافظ ومحمد محمود وعارفة عبد الرسول وإبرام سمير وطاهر أبو ليلة ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي، ومشرف عام على الإنتاج محمد علاء الدين، ومن إنتاج شركة كولومبيا للإنتاج الفني، ومن تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.

نسرين طافش

كما تواصل نسرين طافش تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل “بدون مقابل”، والذي يعود من خلاله النجم هاني رمزي للدراما التليفزيونية.

مسلسل “بدون مقابل” يضم عددا كبيرا من النجوم، على رأسهم هاني رمزي وداليا البحيري ووفاء عامر وعمرو عبد الجليل وخالد سليم ونسرين طافش، ومن إخراج جمال عبد الحميد.