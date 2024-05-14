رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد يتفقد مستشفى بلاط المركزي.. صور

تفقد المهندس سلامة علي محمد، رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد، المستشفى المركزي، وذلك لمتابعة سير منظومة العمل داخل أقسام المستشفى.

واطمأن رئيس المركز اليوم، الثلاثاء، على سير منظومة العمل بمستشفى بلاط المركزي، يرافقه الدكتور صلاح محمد على، مدير الإدارة الصحية، والدكتور على عبد السلام، مدير الطب الوقائي بالمركز، والمهندس ماهر حسين، مساعد المركز، وياسر عبد السلام، مدير وحدة التميز الحكومي.

وتفقد الأقسام المختلفة بالمستشفى وتابع أيضا الذين تتم معالجتهم على نفقة الدولة؛ لضمان تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، كما أقسام الاستقبال والتحليل والأشعة، وعددًا من العيادات بالتخصصات المختلفة، بالإضافة لعيادات علاج طبيعي (نساء - رجال).

يأتي ذلك بناءً علي تعليمات اللواء محمد سلمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

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