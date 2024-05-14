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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«الشرقية الأزهرية» تختتم تستعد لبدء امتحانات الإعدادية والابتدائية للفصل الدراسي الثاني

صدى البلد

أكد الدكتور السيد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية أنه تم إنهاء كافة الاستعدادات لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادات الإبتدائية والإعدادية والقراءات، والتي ستنطلق الأربعاء ١٥ مايو الحالى؛ حيث تم عقد  اجتماع موسع مع رؤساء لجان الإمتحانات على مستوى المنطقة بحضور مدري المراحل وموجهي العموم.

وشدد رئيس المنطقة على أهمية المحافظة على الانضباط والهدوء والنظام داخل اللجان والالتزام بتعليمات قطاع المعاهد الأزهرية وعدم تكرار العضو داخل اللجنة الواحدة، وعدم خروج الطلاب قبل نصف الوقت، وتأمين دخول وخروج التلاميذ للجان، واستلام الأسئلة والطرود داخل الكنترولات، وعدم تسليم  الطرود لسيارات غير معتمده من قبل إدارة الامتحانات، وتحقيق الهدوء الكامل داخل كافة اللجان، والتواصل مع غرف العمليات لحل كافة المشكلات الطارئة بما يحافظ على انتظام سير اعمال الامتحانات والوصول بها إلى بر الأمان.


أشار رئيس المنطقة الي أنه تم التأكيد على تواجد طبيب وزائرة بكل لجنة لتقديم الرعاية الطبية للتلاميذ والطلاب.

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وكانت منطقة الشرقية الأزهرية قد وفرت دليلا للموقع الجغرافي لمقر جميع اللجان، بالتنسيق مع إدارة المعلومات بالمنطقة ليتم الاستعانة به للطلاب وأولياء الأمور وكذلك المعلمين المنتدبين لأعمال الملاحظة، كما تم مخاطبة الجهات المختصة لتوفير حراسة نهارية وليلية لتأمين مراكز توزيع  الأسئلة وكذلك اللجان. 

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