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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عرض سعودي لمدافع ريال مدريد قبل نهاية الموسم

ريال مدريد
ريال مدريد

تلقى أحد المدافعين البارزين في صفوف ريال مدريد عروض من أجل الانتقال إلى الدوري السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وينتهي عقد ناتشو فيرنانديز (34 عاما) مع ريال مدريد، خلال الصيف المقبل، فيما ذكرت العديد من التقارير بأن اللاعب سيرحل مجانا.

عروض لناتشو من السعودية وأمريكا 
وكتب فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو في أوروبا: "تلقى ناتشو عروضًا من أندية في الدوري الأمريكي، وأخرى بالسعودية، من أجل التوقيع معه مجانا في نهاية الموسم".


وأضاف فابريزيو، خلال حسابه بشبكة "إكس": "ما يزال من المتوقع أن يرحل ناتشو عن ريال مدريد كلاعب حر، لكن ليس لديه نية للبقاء في أوروبا، وبالتأكيد لن يلعب في الليجا لنادٍ آخر".

واختتم: "الانتقال إلى السعودية أو الدوري الأمريكي هي الخيارات التي يدرسها ناتشو

ريال مدريد الدوري السعودي الانتقالات الصيفية ناتشو فيرنانديز أمريكا

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