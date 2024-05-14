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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غواصون يرصدون 3 عرايس بحر أمام سواحل مرسى علم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

خلال رحلة غوص ممتعة قبالة سواحل مدينة مرسى علم في البحر الأحمر، تم رصد ظهور ثلاثة من حيوان الدوجونج، المعروف أيضًا بـ"عروس البحر"، من عدد من الغطاسين اليوم الثلاثاء.

يعتبر الدوجونج أحد الكائنات البحرية الودية والسالمة التي يتمتع الغواصون بمتعة مشاهدتها أثناء رحلات الغوص.

وقال الدكتور محمود معاطي، الباحث في المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالغردقة، إن عروس البحر من الكائنات البحرية التي تتمتع بالود والصداقة تجاه الإنسان، حيث تقوم الأنثى بتربية صغارها ورضاعتهم لمدة تصل إلى 16 شهرًا.

ويُضيف معاطي أن الدوجونج يعتبر من الثدييات البحرية التي تتغذى على النباتات البحرية، مما يجعلها ذات سلوك سالم وودي.

واكد حسن الطيب، مؤسس جمعية الإنقاذ البحري والحفاظ على البيئة البحرية، أن الدوجونج يشكل جاذبية كبيرة للسياح في مصر، حيث يقصده الآلاف من الغواصين لمشاهدته والغوص معه.

واضاف الطيب أن الدوجونج يعتبر ثروة كبيرة لمصر، مشيرًا إلى أنه يتواجد بشكل دائم في عدة مناطق في البحر الأحمر، مثل مرسى مبارك وأبو دباب وتنضبه وشواطئ محمية وادي الجمال.

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