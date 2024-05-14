عضو مجلس إدارة الإسماعيلي: لولا فلوس الغرامات لكنا دعمنا الفريق بأفضل العناصر

كشف محسن عبد المسيح عضو مجلس إدارة نادى الإسماعيلي، أنه لولا الغرامات الموقعة على النادى لكنا دعمنا الفريق بأفضل اللاعبين والاهتمام بقطاع الناشئين.

وأكد “عبد المسيح”، خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7، قائلا "لابد من وضع قانون لمحاسبة مجالس إدارات الأندية السابقة والمتواجدة حاليا بسبب الأزمات التى يقوم بها بعض المسئولون ولن يتم محاسبتهم ".

وأضاف " فريق الإسماعيلي يقدم مستويات عالية تحت قيادة إيهاب جلال فى المباريات الماضية من حيث الأداء والنتيجة فى ظل بيع أفضل العناصر وهم أياد العسقلاني و ياو أنور ولابد من لاعبو الدراويش أن يصدقوا وبامكانهم الفوز على الأهلى".

وأشار محسن عبد المسيح إلى أن أحمد فتوح لاعب فريق الزمالك أفضل ظهير أيسر فى مصر حاليا ولكن لابد أن يستعيد مستواه السابق بسبب الإمكانيات التى يمتلكها ".