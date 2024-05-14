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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

من المطبخ الإيطالي.. طريقة عمل اللازانيا باللحم المفروم والبشاميل

طريقة عمل اللازانيا
طريقة عمل اللازانيا باللحم المفروم والبشاميل  

تعتبر طريقة عمل اللازانيا باللحم المفروم والبشاميل، وهي من وصفات المطبخ الإيطالي، هي وصفة تعتمد على وصوص البشاميل واللحمة المفرومة مع طبقات المعكرونة اللازانيا، وهي وصفة سهلة وسريعة يمكن تحضيرها في المنزل.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل اللازانيا باللحم المفروم والبشاميل، وهي من الأكلات الإيطالية، ويمكن تحضيرها في المنزل في اقل من ساعتبن، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 افراد ، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية.

 

طريقة عمل اللازانيا باللحم المفروم والبشاميل

 

طريقة عمل اللازانيا باللحم المفروم والبشاميل

 

مقادير اللازانيا باللحم المفروم والبشاميل :

1 عبوة شرائح لازانيا، مسلوقة

1 حبة بصل، مفرومة

200 جرام لحم مفروم

½1 ملعقة كبيرة معجون طماطم

1 كوب ماء

1 حبة جزر مبشور

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة دقيق

½ 2 كوب حليب

1 كوب جبن موزاريلا

1 ملعقة صغيرة أوريغانو

1 ملعقة صغيرة جوزة الطيب

فلفل أسود، حسب الرغبة

ملح، حسب الرغبة

 

طريقة عمل اللازانيا باللحم المفروم والبشاميل :

_ في مقلاة على النار، نسخن الزيت، ثم يضاف البصل مع التقليب.

_ يضاف اللحم المفروم مع استمرار التقليب حتى يتغير لونه.

_ نتبّل اللحم بالملح، الفلفل الأسود والأوريغانو، واستمري بالتقليب.

_ يضاف معجون الطماطم ونقلب جيداً، ثم يضاف الماء والجزر مع الاستمرار بالتحريك.

_ في قدر آخر على النار، يضاف الزيت النباتي والزبدة. 

_ يطهو المزيج حتى يتجانس ثم يضاف الدقيق ونحركه بسرعة.

_ يضاف الحليب، الفلفل الأسود وجوزة الطيب، ونقلب جيداً.

_ في صينية، ونوزع طبقة من البشاميل المحضر، يليه طبقة من اللازانيا المسلوقة.

_ نوزع طبقة أخرى من البشاميل، ويليها طبقة الحشو ونوزعه بالتساوي.

_ فوق الحشو، نوزع طبقة جديدة من اللازانيا وفوقها يضاف المزيد من البشاميل.

_ نوزع طبقة جديدة من الحشو، يليها طبقة من اللازانيا، فوقها طبقة من البشاميل.

_ وأخيراً نوزعي مرة أخرى طبقة جديدة من الحشو، يليها طبقة من اللازانيا، وعلى الوجه طبقة من البشاميل، ثم الجبن.

_ ندخل صينية اللازانيا باللحمة المفروم والبشاميل الفرن لمدة نصف ساعة.

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