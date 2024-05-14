معلول: أنا تونسي أهلاوي ولم أفكر يوما في الابتعاد عن هذا النادي

عبر النجم التونسي علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مدى سعادته وانتمائه للقاعة الحمراء وحبه للجماهير الأهلاوية الوفية.

وكتب الناقد الرياضي احمد درويش عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "علي معلول لـ الشروق التونسية: " انا تونسي أهلاوي، لأن الاهلي هو وطن لي، أنا اعتبر نفسي ابن من أبناء الأهلي وشرف لي انني في هذا النادي، ولم أفكر يوم أن أبعد عن هذا النادي"

موعد مباراة الأهلي والترجي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

ويلتقي النادي الأهلي أمام الترجي التونسي في رادس في العاشرة مساء السبت الموافق 18 مايو الجاري في رادس بذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا، فيما يقام لقاء الإياب فى الثامنة مساء السبت الموافق 25 مايو الجارى على استاد القاهرة الدولى.