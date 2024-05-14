قطع المياه في شبرا الخيمة 6 ساعات لهذا السبب.. اعرف المناطق المتضررة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف اليوم الثلاثاء، قطع المياه عن مدينة شبرا الخيمة، غدا الأربعاء، عن مناطق أحياء شرق وغرب المدينة وبهتيم، لمدة 6 ساعات، تبدأ من الساعة 12 صباحا وحتى السادسة صباحا، لاستكمال أعمال الصيانة الطارئة.



وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، موضحة أنه سيجري إعادة الخدمة فور الانتهاء من أعمال الصيانة.



وأوضحت الشركة أنه سيجري توفير سيارات مياه صالحة للشرب في مناطق الانقطاع لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بأرقام الطوارئ، من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665135 والصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي، حيث سيتم التعامل بأقصى سرعة ممكنة وتوجيه الاستغاثات للمختصين لحلها، وتوضيح شتى الاستفسارات للعملاء خلال فترة الانقطاع.