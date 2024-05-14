فرصة أخيرة.. مد فترة تحويل قيمة الوديعة لاستيراد سيارات المصريين بالخارج.. تفاصيل

تسعي الحكومة لتقديم كافة التسهيلات والمبادرات للمواطنين و من بينها مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، دون جمارك أو ضرائب أو رسوم.

مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

ويسعي الكثير من المواطنين إلي الاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، دون جمارك أو ضرائب أو رسوم، بعد الإعلان عن ضرورة استكمال الإجراءات اللازمة بسيارات المصريين بالخارج.

مد مدة مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

أعلنت الحكومة أنه سيتم إتاحة الفرصة لمدة شهر من تاريخ انتهاء مبادرة سيارات المصريين فى الخارج :-

- إتاحة الفرصة لمدة شهر من تاريخ انتهاء مبادرة سيارات المصريين فى الخارج، لمن سجلوا على التطبيق من المصريين المقيمين بالدول التى يوجد بها معوقات لإتمام عملية تحويل كامل قيمة الوديعة الدولارية

- ممن تعانى دول إقامتهم من ظروف دولية أو نزاعات بأن يتمكنوا من استكمال باقى إجراءات التحويل.

- لابد من أن يكون المصرى بالخارج قد أتم عملية التسجيل على «تطبيق السيارات» قبل انتهاء موعد المبادرة، وصدر له رقم تسجيل يشتمل على بياناته.

- حالة إقامة المصرى بالخارج من المسجلين على تطبيق السيارات، فى واحدة من الدول المشار إليها، فإنه يتحتم عليه تسجيل شكوى على التطبيق إما عن طريق الخط الساخن أو عبر الإيميل الرسمى على التطبيق.

- يقوم المواطن بإرسال الاسم ورقم التسجيل على التطبيق، ورقم الشكوى وبلد الإقامة وعائق التحويل إلى وزارة الهجرة، بأى وسيلة من وسائل التواصل المتاحة، سواء عبر البريد الإلكترونى، أو الصفحة الرسمية للوزارة عبر فيس بوك.

شروط الحصول على سيارات المصريين بالخارج



هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الحصول على مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج والتي تتضمن ما يلي :-

- يشترط ألا يقل عمر المتقدم للطلب عن 16 عاما.

- كما يجب وجود إقامة قانونية سارية في الخارج للمصري الراغب في استيراد السيارة.

- يلزم استيفاء إجراءات التسجيل الأولى عبر تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج

- وتشمل الشروط الواجب توافرها استيراد السيارة من المالك الأول دون التقيد بسنة صنع معينة.

- يشترط على المصريين بالخارج سداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية، يستردها بعد 5 سنوات

- تقديم كشف حساب بنكي عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التحويل.

- يمكن لأي مصري مقيم بالخارج (مقيم بشكل دائم أو مؤقت، مهاجر أو مزدوج الجنسية) من جلب سيارة، سواء بشكل شخصي باسمه أو باسم أي من أفراد أسرته (الزوجة والأولاد أكبر من 16 سنة من المقيمين معه بالخارج).



الأوراق المطلوبة للاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

- تشمل المستندات المطلوبة من أجل الاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج دون جمارك أو ضرائب جواز سفر مصري أو شهادة ميلاد مصرية.

- تتضمن الأوراق المطلوبة صورة ملونة من بطاقة رقم قومي أو جواز.

- تتضمن المستندات المطلوبة مستند إقامة قانونية سارية صادر من الدولة التي له فيها حق الإقامة، أو جواز سفر أجنبي ساري.

- كشف الحساب البنكي أو الشهادة البنكية مثبتا بهما تاريخ فتح الحساب.

- تشمل الأوراق المطلوبة أيضا قيد زواج أو شهادة ميلاد إذا كان الطالب هو أحد أفراد الأسرة.



وأكدت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن كل من أثبت جدية وقام بالتسجيل بالمبادرة من خلال التطبيق الإلكترونى الخاص بها، ولم يستكمل إجراءات التحويل لربط الوديعة الدولارية، من حقه الاستفادة من فترة السماح التى أقرها مجلس الوزراء والتى تبدأ من تاريخ انتهاء المبادرة ولمدة شهر، للانتهاء من تلك الإجراءات وسداد كامل القيمة المستحقة قبل انتهاء فترة السماح المحددة للاستفادة من المبادرة.