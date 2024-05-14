الإسماعيلي يوقع عقودا طويلة الأمد للحفاظ على مواهب الناشئين

قرر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، برئاسة نصر أبو الحسن، تأمين مجموعة من عناصر القطاع بتوقيع عقود طويلة الأمد، في إطار سياسة إدارة النادي للحفاظ على العناصر الشابة ومواهب قطاع الناشئين؛ خاصة أنهم مستقبل النادي.

وأعلن النادي، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، إبرام مجموعة من العقود مع عدة مواهب بقطاع الناشئين وهم: محمد عبد الرازق، حارس مرمى 2006، وعبد الرحمن محروس، حارس مرمى 2006، وإبراهيم محمد عبد العال، جناح أيمن 2006، وعبدالله هشام، مدافع 2006، ومحمد حجازي، لاعب وسط 2006، ويوسف عبدالله، مدافع 2006، وأنور عبدالسلام، مهاجم 2006، وإبراهيم النجعاوي، جناح أيمن 2008

وحضر مراسم توقيع العقود كلٌ من: الكابتن محمود جابر، رئيس قطاع الناشئين، والكابتن أشرف خضر، المدير الفني للقطاع، والكابتن أحمد عبده، المشرف العام على حراس القطاع ودكتور أحمد عبده، المدير الإداري للقطاع.