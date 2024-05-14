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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| ميكروباص جولدن دراجون 2024 يباع بـ 575 ألف جنيه .. أسعار هيونداي إلنترا AD موديل 2025 بمصر

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أعلن وكيل سيارات شيري بالسوق المصريى عن توافر طرازها الجديد شيري تيجو 4 برو ، وتنتمي تيجو 4  لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، بالإضافة إلى أن شيري تيجو 4 برو  يتم تجميعها محلياً بصورة رسمية في السوق المصرية.

يتوافر داخل السوق المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة ، بعد تراجع قيمة الاوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارة ، وذلك جاء نتيجة عدم استقرار سعر صرف الدولار .

وتتراوح قيمة مخالفات السرعة علي الطرق السريعة من 300 جنيه، وتصل الي 1500 جنيه ، كما ان الغرامة الفعلية تصل قيمتها الي 400 جنيه .

أعلن وكيل سيارات هيونداي  بالسوق المصري عن توافر طرازها الجديد هيونداي إلنترا AD موديل 2025، وتنتمي إلنترا AD لفئة السيارات السيدان، وتظهر بتصميم أنيق وعصري، وغابت إلنترا AD عن السوق المصري لفترة من الزمن تصل الي 4 سنوات، وحالياً عادت من جديد للسوق المحلي .

رصد مصورو التجسس سيارة كاديلاك اسكاليد موديل 2025 الفيس ليفت أثناء اختبارها لأول مرة علي الطرق الأمريكية، وتنتمي اسكاليد لفئة السيارات الـ SUV  الرياضية متعددة الاستخدامات .

 

 

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