بالأسود.. إنجي علي تتألق في أحدث ظهور لها  

شاركت الإعلامية إنجي علي مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على إنستجرام وهي تحضر إحدى المناسبات، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

تفاصيل إطلالة إنجي على

وارتدت إنجي علي تايور أسود، الجاكيت من الستان قصير ومفتوح من الصدر بموديل كروازيه، على تنورة قصيرة ضيقة.

وقامت إنجي على بلم خصلات شعرها إلى الوراء منسدلة على اكتافها وظهرها مع ترك بعض الخصلات منسدلة على وجهها بتسريحة انسابية وناعمة.

ووضعت إنجي على مكياج بسيط مع أحمر شفاه باللون الأحمر، مع الكحل باللون الأبيض والماسكرا، والآي لاينر لتبرز نن لون عينيها.

وتزينت إنجي على ببعض المجوهرات اللافتة، فقامت بإرتداء كولية وقرطين وخاتم واسورة من الألماس، وهو ما تناسب مع تفاصيل أطلالتها

إنجي على

إنجي على

إنجي على

إنجي على