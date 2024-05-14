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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإعلام الإسرائيلي يهاجم رئيس محكمة العدل الدولية بسبب غزة.. ماذا قال؟

رئيس المحكمة نواف
رئيس المحكمة نواف سلام

هاجم الإعلام الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، رئيس محكمة العدل الدولية اللبناني، نواف سلام، بسبب إعلان المحكمة الدولية عن جلسات استماع علنية حول الإبادة الجماعية في ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن إسرائيل تفاجأت بالوقت القصير الذي منح لها للتحضير لجلسة الاستماع العلنية، التي ستعقد يوم الجمعة.

وقالت أن أحد الخيارات التي يتم النظر فيها حاليًا في إسرائيل هو طلب تأجيل الجلسة، على أساس أن يومين لا يكفيان للتحضير لها.

وهاجمت الصحيفة رئيس محكمة العدل الدولية، وقالت "إن تحديد موعد الجلسة في مثل هذا الجدول الزمني القصير بعد أن قدمت جنوب أفريقيا الطلب فقط في 10 مايو يدل على عدم نزاهة رئيس المحكمة القاضي اللبناني نواف سلام".

وزعم حقوقي إسرائيلي متخصص في القانون الدولي إن "نواف سلام لا يفوت فرصة للتصرف بشكل غير عادل".

وادعى: تعتمد المحكمة فقط على بيانات الأمم المتحدة التي تكون في النهاية ملفقة.. إنها حقا مهزلة".

وفي مناشدتها المتجددة إلى محكمة العدل الدولية، طلبت جنوب أفريقيا إصدار أوامر عاجلة من أجل "الحماية من المزيد من الضرر الخطير الذي لا يمكن إصلاحه لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية وضمان امتثال إسرائيل لاتفاقية الإبادة الجماعية".

ووفقا للصحيفة تخشى إسرائيل أن تستجيب محكمة العدل الدولية لطلب جنوب أفريقيا وأن تصدر في المستقبل القريب أمرا بوقف العمليات العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

الإعلام الإسرائيلي رئيس محكمة العدل الدولية اللبناني نواف سلام جلسات استماع علنية الإبادة الجماعية جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة إسرائيل جنوب افريقيا

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