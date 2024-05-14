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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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السفير حسام زكي: القضية الفلسطينية في قلب اهتمامات القادة العرب بقمة البحرين

صدى البلد

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الظروف التي تنعقد فيها القمة العربية صعبة ودقيقة والحرب على غزة ما زالت مستمرة، لكنها قمة عادية في النهاية، بالتالي تتعامل مع هذا الظرف ومع كل الأوضاع العربية بالشكل اللازم، وستعتمد قراراتها بما يحقق المصلحة العربية.

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وأضاف "زكي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن القضية الفلسطينية في قلب الاهتمامات وفي صدارة اهتمامات القادة العرب، وتكون القرارات المعتمدة تلاقي شيء من الرضا من جانب الرأي العام العربي.

 

وأوضح أن حقوق الشعب الفلسطيني من الأمور المحسومة ولا يناقشها العرب، لكن يناقشون إجراءات وحرب الاحتلال، والإجراءات الضاغطة على الفلسطينيين، ويتوصلون فيها إلى مواقف سياسية وإذا تطلب الأمر إجراءات يتخذونها.

وتابع: "القرارات التي تم اتخاذها ستظهر بعد يومين، -تحديدا- يوم الخميس، وستجدون أن الموقف العربي السياسي موقف جيد ومحترم".

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