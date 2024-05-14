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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

أصناف مغشوشة بالسوق.. تحذير جديد من هيئة الدواء المصرية

صدى البلد

أصدرت هيئة الدواء المصرية تحذيرات جديدة بشأن وجود بعض الأصناف الدوائية التي قد تكون "مغشوشة" أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة. جاءت أولى هذه التحذيرات في المنشور الدوري الصادر عن الهيئة برقم 27 لعام 2024.

تحذير من أدوية في السوق

وفي هذا الإعلان، طالبت الهيئة بسحب ووقف تداول مستحضر يحمل اسم "Paramol ped supp" وهو من إنتاج شركة مصر، تم تحديد التشغيلة المعنية بالتحذير بأرقام 604042 و 607032.

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وأوضحت الهيئة أن سبب التحذير يعود إلى عدم مطابقة المستحضر للتشغيلة الموضحة في المواصفات المعتمدة من قبل معامل هيئة الدواء. وتهدف هذه التحذيرات إلى حماية صحة المواطنين وضمان استخدام الأدوية ذات الجودة العالية والفعالية.

تحذيرات جديدة عن بارامول وأزروليد

أصدرت هيئة الدواء المصرية منشورًا تحذِّر فيه من بعض الأصناف الدوائية التي قد تكون مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة. وتضمنت هذه التحذيرات الأدوية الباراسيتامولية "بارامول" والمضاد الحيوي "أزروليد".

يُعد بارامول أحد أصناف الباراسيتامول المستخدمة لعلاج العديد من الحالات مثل الصداع وآلام العضلات والتهاب المفاصل وآلام الظهر وآلام الأسنان ونزلات البرد والحمى. 

وفي المنشور رقم 27 لعام 2024، طالبت الهيئة بسحب ووقف تداول تشغيلتي "Paramol ped supp" التي تحمل الأرقام 604042 و 607032 والمنتجة من قبل شركة مصر.

تنبيهات رسمية

أما التنبيه الآخر جاء في المنشور رقم 28 لعام 2024، واستهدف مستحضر "Azrolid 500mg - 3 film coated tablets" والتشغيلة رقم 9013037 والمنتجة من قبل شركة العامرية، ويرتبط استخدام هذا العقار بعلاج العديد من أنواع الالتهابات البكتيرية، مثل التهابات الجهاز التنفسي والجلد والأذن.

تعود أسباب هذه التحذيرات إلى تلقي الهيئة معلومات حول وجود عبوات مغشوشة أو مقلدة من هذه الأدوية، ولذلك تهدف الهيئة من خلال هذه التحذيرات إلى حماية صحة المواطنين وضمان استخدام الأدوية ذات الجودة العالية والفعالية.

وأشارت هيئة الدواء إلى أنه في حالة الشك في المستحضر الصيدلي، يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية، سواءً بالاتصال بالخط الساخن 15301 أو الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

وتنصح الهيئة المواطنين بشراء الأدوية من مصادر موثوقة والتحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية والرقم المسلسل والعلامات التجارية الموجودة على العبوة، وفي حالة اشتباه في أي منتج أو وجود شكوك بشأنه، يجب التواصل مع الهيئة للإبلاغ عن الحالة والحصول على المشورة اللازمة.

الالتهابات الاصناف الدوائية الالتهابات البكتيرية ألتهاب المفاصل التهابات الجهاز التنفسي الباراسيتامول

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