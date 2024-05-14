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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وربع نقل بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

أصيب 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتي ميكروباص وربع نقل على طريق المنصورة - طناح أمام قرية النسيمية وتم نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ لتلقى العلاج اللازم.

تلقت مديرية أمن الدقهلية بلاغا من مأمور مركز شرطة المنصورة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ربع نقل على طريق المنصورة طناح أمام قرية النسيمية التابعة للمركز ووجود مصابين .

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ .

وتبين إصابة كل من محمد السيد مسعد أحمد 28 عاما ومقيم  سندوب مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وهانى حامد محمد اسماعيل 49 عاما ومقيم كفر بدماص بالمنصورة بكسر بالعمود الفقرى وسارة محمد السيد الجندى 20 عاما، ومقيم بنى عبيد بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم  ومنة الله عصام محمد 20 عاما مقيمة بنى عبيد مصابة بكسر بالساعد الأيمن ومروة أكرم محمد حمودة 20 عاما ومقيمة بني عبيد مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقى العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

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