قصواء الخلالي: أوروبا لديها استنفار وخوف من هجرة الفلسطينيين إليها

أكدت الإعلامية قصواء الخلالي، أن اوروبا لديها استنفار وخوف من هجرة الشعب الفلسطيني إليها.

وتابعت الخلالي خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء المذاع على قناة سي بي سي أن مصر قد تتخذ الفترة القادمة الكثير من القرارات والأدوار الفاعلة على الأرض، موضحة أن الكيان الصهيوني يجب عليه فتح المعابر وإدخال المساعدات للشعب الفلسطيني.

وتمنت الخلالي بأن تصدر مخرجات من القمة العربية تعضد الدور المصري في فك حصار الشعب الفلسطيني، معقبة: "كفاية تنصل من القضية وأتمنى أن يكون هناك مخرجات حقيقية ".

وواصلت أن الدولة المصرية تقوم بمسؤليتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، فهي لم تتخلى الشعب الفلسطيني وقدمت لهم كافة أوجه الدعم.