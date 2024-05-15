بسعر غالي.. مالكة نوكيا تطلق موبايل متين يعمل مع شبكات 5G

أعلنت شركة HMD الفنلندية، عن أول هاتف ذكي متين يدعم تقنية 5G، يتميز الجهاز الجديد المسمي HMD XR21، بتصميم ومواصفات مشابه لإصدار الشركة السابق Nokia XR21، الذي تم الإعلان عنه في مايو من العام الماضي.

مواصفات هاتف نوكيا HMD XR21



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف نوكيا الجديد XR21 من HMD بنفس المواصفات ومظهر شقيقه السابق Nokia XR21، ولكن يكمن الاختلاف الوحيد في إضافة شعار شركة HMD بدلا من شعار Nokia على اللوحة الخلفية للجهاز الجديد.

يمتاز بديل نوكيا الجديد HMD XR21، بأنه حاصل على شهادة MIL-STD-810H من الدرجة العسكرية ويتميز بشهادة IP69K الذي يعتبر أعلى تصنيف حماية ضد الماء والغبار.

مواصفات هاتف نوكيا الجديد HMD XR21

وتتضمن مواصفات هاتف نوكيا HMD XR21، شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.49 بوصة، بدقة FHD+، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية.

ويعمل هاتف نوكيا HMD XR21، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 695 5G، الذي يقترن بوحدة معالجة رسوميات Adreno 619، وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت ومساحة تخزين 128 جيجابايت، غير قابلة للتوسعى عبر بطاقة microSD.

مواصفات هاتف نوكيا الجديد HMD XR21

ويحزم هاتف HMD XR21، كاميرا خلفية رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، مصحوبة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وتحتوي كاميرا الصور الشخصية على مستشعر بدقة 16 ميجابكسل.

ويحتوي الهاتف على بطارية بقوة 4800 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات، ويأتي هاتف HMD XR21 مزودا بنظام التسغيل Android 13 خارج الصندوق، وتعد الشركة بسنتين من ترقيات نظام التشغيل وثلاث سنوات من التحديثات الأمنية.

مواصفات هاتف نوكيا الجديد HMD XR21

ويتوفر هاتف HMD XR21، باللون الأسود فقط، ويتم بيعه بسعر 600 يورو (أي ما يعادل 30.413 جنيها مصريا)، مقارنة بسعر جهاز XR21 الذي يحمل علامة "نوكيا" التجارية ، وتبيعه مقابل 400 يورو (أي ما يعادل 20.275 جنيها مصريا).