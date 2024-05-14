شاهد| إعصار يضرب بلدة أمريكية ويتسبب في خسائر فادحة

ضرب إعصار عنيف بلدة يونيون في ولاية بنسيلفانيا الأمريكية، وهو ما تسبب في اقتلاع برج كنيسة وسقف مبني المكاتب التابعة للكنيسة، وأسقف العديد من المنازل.

إعصار يضرب ولاية امريكية ويتسبب في خسائر بالمباني

وقال القس كين بارنر والذي كان بداخل الكنيسة في ولاية بنسيلفانيا أثناء الإعصار ، إن حوالي 100 شخص، بمن فيهم أطفال، كانوا بداخل الكنيسة في ذلك الوقت.

وكانت زوجة القس داخل الكنيسة أيضا خلال الإعطار، وقالت روندا، انها عندما كانت تغني على المسرح، وقد سمعت ضجيجًا في منتصف أغنيتها، ثم رأت الأضواء كانت تومض، ثم انطفأت، وكان صوت النوافذ التي تتحطم كصوت قطار يمر".

وأضاف القس بارنر، إلى إن الرياح القوية اقتلعت سقف مبنى المكاتب المتصل بالكنيسة، ثم اقتلع الإعصار برج الكنيسة وألقى به على بعد حوالي 50 قدمًا في مواقف السيارات، مما أدى إلى تحطم السيارات.

إعصار يضرب ولاية امريكية ويتسبب في خسائر بالمباني

إعصار يضرب ولاية امريكية ويتسبب في خسائر بالمباني