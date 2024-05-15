نشرة المرأة والصحة| ماذا يحدث لجسمك إذا تركت تناول السكر لمدة 10 أيام؟.. اكتشاف جسمين أكبر من جبل إيفرست .. سعر بيجاما آيتن عامر يثير الجدل

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

علامات شائعة تكشف سرطان الرئة مبكرا.. تعرف عليها

يعد سرطان الرئة من أشرس الأورام الخبيثة وهو السبب الرئيسي لحالات الوفاة بالسرطان حول العالم.

برقم غير متوقع.. سعر بيجاما آيتن عامر يثير الجدل

نشرت النجمة آيتن عامر صورا جديدة لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت بإطلالة جذابة وناعمة للغاية.

أخطر الأمراض .. كيف تحمي نفسك من سرطان الجلد

يعد سرطان الجلد من أخطر الأمراض التى تصيب البشر ومن أصعب أنواع السرطان الخبيثة لذا يجب عمل الاحتياطات الكافية للوقاية منه.

الحمض النووي.. أسباب إصابة بعض الرجال بسرطان البروستاتا

يصيب سرطان البروستاتا الغدة الموجودة في هذه المنطقة، وهي على شكل حبة الجوز موجودة لدى الذكور، وتنتج السائل المنوي الذي يغذي الحيوانات المنوية وينقلها.

بكاش مايوه.. ياسمين رئيس تثير الجدل بإطلالة صيفية

شاركت الفنانة ياسمين رئيس جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورا لها خلال عطلتها الصيفية.

من جزر المالديف.. لينا الطهطاوي تظهر بإطلالة ناعمة في شهر العسل |صور

شاركت مقدمة البرامج الإذاعية لينا الطهطاوي صورا لها من شهر العسل مع زوجها البلوجر محمد فرج على البحر في جزر المالديف، وقد شاركت الصور مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

ماذا يحدث لجسمك إذا تركت تناول السكر لمدة 10 أيام؟

قدم خبير تغذية علاجية، دراسة تكشف عن حالة الجسم حال الابتعاد عن تناول السكر لمدة 10 أيام .



ماذا يحدث لجسمك عند تناول بلح البحر؟

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد بلح البحر.

اكتشاف جسمين أكبر من جبل إيفرست داخل نواة الأرض .. تفاصيل

اكتشف العلماء جسمين ضخمين أكبر من حجم جبل إيفرست بملايين المرات داخل نواة كوكب الأرض بعمق 3 آلاف كيلومتر.

شاهد| إعصار يضرب بلدة أمريكية ويتسبب في خسائر فادحة

ضرب إعصار عنيف بلدة يونيون في ولاية بنسيلفانيا الأمريكية، وهو ما تسبب في اقتلاع برج كنيسة وسقف مبني المكاتب التابعة للكنيسة، وأسقف العديد من المنازل.