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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بكاش مايوه.. ياسمين رئيس تثير الجدل بإطلالة صيفية

صدى البلد

شاركت الفنانة ياسمين رئيس جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورا لها خلال عطلتها الصيفية.

 

وتألقت ياسمين رئيس بإطلالة مميزة وجميلة مرتدية كاش مايوه اسود شفاف من الجوانب ونسقت معه برنيطة باللون البيج.

 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ياسمين رئيس على وضع لمسات بسيطة من المكياج وقامت برفع شعرها.

آخر اعمال ياسمين رئيس مسلسل ألف ليلة وليلة (جودر) بطولة ياسر جلال الذي يجسد شخصية جودر وهو بطل العمل، وتلعب البطولة النسائية أمامه الفنانة نور اللبنانية، بمشاركة كل من الفنانة ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، آيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنى، تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

قصة مسلسل جودر

تدور أحداث مسلسل جودر لـ ياسر جلال عن جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.

إليكم الصور.. 

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الفنانة ياسمين رئيس الفنانة ياسمين ياسمين رئيس ياسمين

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