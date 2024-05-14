عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

من جزر المالديف.. لينا الطهطاوي تظهر بإطلالة ناعمة في شهر العسل |صور

لينا الطهطاوي
لينا الطهطاوي

شاركت مقدمة البرامج الإذاعية لينا الطهطاوي صورا لها من شهر العسل مع زوجها البلوجر محمد فرج على البحر في جزر المالديف، وقد شاركت الصور مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

 

تفاصيل إطلالة لينا طهطاوي في شهر العسل

 

ظهرت لينا الطهطاوي بفستان طويل وواسع من الأسفل وكت بحمالات رفيعة باللون الموف الفاتح، ولم ترتد حذاء او سليبر، فكانت حافية القدمين.

 

مطرز يديويا.. لينا طهطاوي بفستان ذيل السمكة في حفل زفافها على محمد فرج

بالدولار والجنيه.. سعر غير متوقع لتوب إليسا في حفلها بميامي

 

تركت لينا الطهطاوي شعرها منسدلا عبر اكتافها وظهرها بتسريحة انسابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأكملت لينا الطهطاوي بوضع بعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بوضع أحمر شفاه باللون الكمشيري، مع الكحل باللون الاسود، والماسكرا، والآي لاينر بالوان ترابية.

وتزينت لينا الطهطاوي بإرتداء أسورة وخواتم باللون الفضي والذهبي.

لينا طهطاوي
لينا طهطاوي
لينا طهطاوي
لينا طهطاوي
لينا لينا طهطاوي إطلالة لينا طهطاوي تفاصيل إطلالة لينا طهطاوي شهر العسل جزر المالديف مقدمة البرامج الإذاعية لينا الطهطاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميدو يوجه التحية لـ محمود الخطيب على هذا الأمر

مصدر رفيع المستوى: لا صحة لتصريح خارجية إسرائيل بمسئولية مصر عن غلق معبر رفح

للبطاقات الائتمانية ..البنك الأهلى يرفع حدود استخدام العملات الأجنبية

مسكن للصداع شهير.. تحذير عاجل من هيئة الدواء حول انتشار أصناف مغشوشة

بيان رسمي من أوبر عن محاولة اغتص.اب سيدة التجمع.. تفاصيل

لماذا نهى النبي عن نتف الشيب الأبيض من الشعر؟ هذا ما يفعله بصاحبه يوم القيامة

مفيش إحساس ولا رجولة.. صديقة فتاة أوبر تكشف مفاجأة عن الحادث.. شاهد

سعر التذاكر وبدء الحجز ومفاجأة عن معلق المباراة.. ما تريد معرفته عن موقعة الأهلي والترجي بتونس

موضوعات متعلقة

الحمض النووي.. أسباب إصابة بعض الرجال بسرطان البروستاتا

برقم غير متوقع.. سعر بيجاما آيتن عامر يثير الجدل

بالأسود.. إنجي علي تتألق في أحدث ظهور لها  

من المطبخ الإيطالي.. طريقة عمل اللازانيا باللحم المفروم والبشاميل

نشرة المرأة والصحة: نصائح للمقبلين على الزواج.. بذور شهيرة تعالج أمراض خطيرة.. إلهام شاهين بفستان يشعل السوشيال ميديا

مرض خطير يصيب الرجال ويمكن علاجه.. اكتشف أعراضه مبكرا

اقترب من الربع مليون جنيه.. سعر جمبسوت أروى بالرياض يثير الجدل

من المطبخ الجزائري.. طريقة عمل المثوم

ترشيحاتنا

لاستيعاب السفن القادمة.. أحمد موسى: 200 شركة مصرية تعمل في ميناء السخنة

أحمد موسى: أكبر 3 تحالفات عالمية في النقل البحري تعمل بالموانئ المصرية

مقـ.ــتل إسرائيلي وإصابة 5 جنود في هجوم لحزب الله على مستوطنة "أدميت"

عملية بطولية خطيرة.. كتائب القسام تكبد الاحتلال خسائر فادحة في مخيم جباليا

بشرى سارة.. أحمد موسى: 80 ألف فرصة عمل مباشرة يوفرها ميناء السخنة

خاص| برلمانية تكشف سر خفض أسعار العقارات في مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من جزر المالديف.. لينا الطهطاوي تظهر بإطلالة ناعمة في شهر العسل |صور

بكاش مايوه.. ياسمين رئيس تثير الجدل بإطلالة صيفية

صنعت من ورق الزبدة .. تعرف على تفاصيل وثيقة إعلان دولة إسرائيل

أول صور من خطبة مينا مسعود على ممثلة هندية.. شاهد

فيديو

فاجأت جمهورها بـ الليلة حلوة.. فنانة مصرية تتّهم روبي بالسرقة

ليلة عيد الأضحى.. ليلى عبد اللطيف تحذر من حدث مقلق وغير مبشر

مدام سما والجاردات.. مفاجآت بعد إغلاق "الصحة" لعيادة تجميل غير مرخصة

محمد صلاح وأزمات المنتخب.. تصريحات قوية وجريئة من حسام حسن| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-