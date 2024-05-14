من جزر المالديف.. لينا الطهطاوي تظهر بإطلالة ناعمة في شهر العسل |صور

شاركت مقدمة البرامج الإذاعية لينا الطهطاوي صورا لها من شهر العسل مع زوجها البلوجر محمد فرج على البحر في جزر المالديف، وقد شاركت الصور مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

تفاصيل إطلالة لينا طهطاوي في شهر العسل

ظهرت لينا الطهطاوي بفستان طويل وواسع من الأسفل وكت بحمالات رفيعة باللون الموف الفاتح، ولم ترتد حذاء او سليبر، فكانت حافية القدمين.

تركت لينا الطهطاوي شعرها منسدلا عبر اكتافها وظهرها بتسريحة انسابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأكملت لينا الطهطاوي بوضع بعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بوضع أحمر شفاه باللون الكمشيري، مع الكحل باللون الاسود، والماسكرا، والآي لاينر بالوان ترابية.

وتزينت لينا الطهطاوي بإرتداء أسورة وخواتم باللون الفضي والذهبي.

لينا طهطاوي

لينا طهطاوي

لينا طهطاوي