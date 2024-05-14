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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

برقم غير متوقع.. سعر بيجاما آيتن عامر يثير الجدل

أيتن عامر
أيتن عامر

نشرت النجمة آيتن عامر صورا جديدة لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت بإطلالة جذابة وناعمة للغاية.

 

سعر بيجاما آيتن عامر

 

وارتدت آيتن عامر ببيجاما ساتان تحمل طابع رياضي بعض الشيء، مكونة من بنطال واسع وقميص يأزرار وبأكمام طويلة مخطط باللون النبيتي وخلفيه باللون اللبني الفاتح، ورسمة لمتزلج متناثرة على كامل البيجاما.

 

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وكانت بيجاما آيتن عامر تصميم العلامة التجارية الرياضية الشهيرة Adidas، ووصل سعر الجاكيت إلى 3705 جنيهات مصرية، والبنطلون إلى 3135 جنيها مصريا.

 

وقامت آيتن عامر بلم خصلات شعرها إلى الوراء بعمله كحكة، مع ترك بعض الخصلات منسدلة على وجهها بتسريحة انسيابية وناعمة.

 

وأكملت آيتن عامر ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، وقامت بوضع اللون الكشميري كأحمر شفاه، مع الماسكرا، والآي لاينر، والكحل باللون الاسود، والآي شادو بألوان ترابية.

 

ولم تتكلف آيتن عامر في إرتداء الإكسسورات، فقامت بالتزين بقرطين من الألماس، وهو ما أبرز من رقة ونعومة إطلالتها.

أيتن عامر
أيتن عامر
آيتن عامر
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