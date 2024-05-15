مفاجأة من الجمارك.. احصل على سيارة مستوردة بالرقم القومي

كانت الهيئة العامة للجمارك قد أعلنت عن تنظيم مزاد علني لبيع مجموعة من السيارات الواردة من الخارج عبر موانئ الإسكندرية والسلوم والسويس.

ومن المقرر أن يقام المزاد يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو في تمام الساعة 12 ظهرًا، بقاعة نادي الجيزة الرياضي الكائن بشارع البحر الأعظم في محافظة الجيزة.

وأوضحت لجنة المبيعات المركزية المشرفة على المزاد أن الدخول للمزاد يتطلب دفع تأمين بقيمة 10 آلاف جنيه.

وعلى الفائزين في المزاد دفع 30% من قيمة السيارة فور انتهاء المزاد، على أن يتم سداد باقي المبلغ خلال 15 يومًا من تاريخ المزاد.

يُطلب من المشاركين من الهيئات والشركات تقديم البطاقة الضريبية أو السجل التجاري، بينما يكتفي المشاركون الأفراد بتقديم بطاقة الرقم القومي السارية.

وتلفت اللجنة إلى أن حقوق المشاركين تسقط إذا لم يتم سحب السيارات قبل اعتماد نتائج المزاد، حيث تُباع بعض السيارات بنظام رسم الصادر والبعض الآخر بنظام رسم الوارد.

وسيتم البيع وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019. يتطلب الدخول إلى المزاد شراء كراسة الشروط، ويتم بيع كل سيارة على حدة وبدون عمولة.

تشمل السيارات المطروحة للبيع تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك، من ماركات متنوعة مثل فيات، سانج يونج، دودج، هيونداي، تويوتا، فولكس فاجن، وأودي. كما يحتوي المزاد على سيارات مثل مرسيدس 560، تويوتا لاند كروز، فورد موستينج، جيب شيروكي، كيا أوبتيما، ميتسوبيشي لانسر، وهيونداي إلنترا.

ويمكن شراء كراسة الشروط من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 7 شارع محمد حامد فهمي، حي الدقي بمحافظة الجيزة، مقابل 400 جنيه. هذه القيمة غير قابلة للاسترداد في حال عدم الفوز بأي من السيارات المعروضة في المزاد.