حان الوقت.. الغندور يثير التكهنات بمنشور غامض

نشر الإعلامي خالد الغندور منشورا غامضا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور :حان الوقت و قريبا جدا ان شاء الله.

وكان قد وجه الإعلامي خالد الغندور رسالة نارية للنادي الأهلي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال الغندور : عمر ما فيه زملكاوي قلل من دوري الأبطال و العكس هو اللي صحيح كثير من الأهلاوية بيقللوا من الكونفدرالية طالما الزمالك وصل النهائي و كمان بيتريقوا و بيقولوا علي الأندية مراكز شباب و لما ترد عليهم و تفحمهم يعملوا نفسهم هما اللي مظلومين .

وتابع الغندور : يا حبيبي انت اللي بتقلل و أنا عمري ما قلت ان الكونفدرالية اقوي من دوري الأبطال و لكن انت مش بتلعب مع أندية عالمية و الدليل ان بتوع الكونفدرالية اللي انت بتتريق عليهم فرقة كسبتك بداية الموسم ده في السوبر الأفريقي اسمه اتحاد العاصمة و حصلت علي البطولة و الزمالك لسه كسبانك في الدوري و نهضة بركان كسبت الوداد اللي كسبك اكثر من مرة في النهائي و حصلت ايضاً علي السوبر الإفريقي

وأضاف الغندور : ودريمز اللي أنت بتتريق عليه كان معاك نادي اسمه ميدياما بطل الدوري الغاني مش فريق عالمي و دريمز كسبه في الدوري والكاس ونادي فيوتشر مش فريق ضعيف مثله مثل سيمبا ويانج افريكانز منهم اللي كسبك و منهم اللي أتعادل معاك و منهم اللي كسبته يعني عادي .

واختتم حديثة قائلا : في النهاية انت معاك منتخب مصر و اغني نادي و اقوي رعاية في أفريقيا كلها و اعلي عقود لاعبين باليورو و الدولار و معاك اغلي مدرب اجنبي في القارة السمراء يبقي ركز مع فريقك و تمني له الفوز و أنا اركز مع فريقي و اتمني له الفوز