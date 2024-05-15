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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حان الوقت.. الغندور يثير التكهنات بمنشور غامض

صدى البلد

نشر الإعلامي خالد الغندور منشورا غامضا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور :حان الوقت و قريبا جدا ان شاء الله.

وكان قد وجه الإعلامي خالد الغندور رسالة نارية للنادي الأهلي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال الغندور : عمر ما فيه زملكاوي قلل من دوري الأبطال و العكس هو اللي صحيح كثير من الأهلاوية بيقللوا من الكونفدرالية طالما الزمالك وصل النهائي و كمان بيتريقوا و بيقولوا علي الأندية مراكز شباب و لما ترد عليهم و تفحمهم يعملوا نفسهم هما اللي مظلومين .

وتابع الغندور : يا حبيبي انت اللي بتقلل و أنا عمري ما قلت ان الكونفدرالية اقوي من دوري الأبطال و لكن انت مش بتلعب مع أندية عالمية و الدليل ان بتوع الكونفدرالية اللي انت بتتريق عليهم فرقة كسبتك بداية الموسم ده في السوبر الأفريقي اسمه اتحاد العاصمة و حصلت علي البطولة و الزمالك لسه كسبانك في الدوري و نهضة بركان كسبت الوداد اللي كسبك اكثر من مرة في النهائي و حصلت ايضاً علي السوبر الإفريقي

وأضاف الغندور : ودريمز اللي أنت بتتريق عليه كان معاك نادي اسمه ميدياما بطل الدوري الغاني مش فريق عالمي و دريمز كسبه في الدوري والكاس ونادي فيوتشر مش فريق ضعيف مثله مثل سيمبا ويانج افريكانز منهم اللي كسبك و منهم اللي أتعادل معاك و منهم اللي كسبته يعني عادي .

واختتم حديثة قائلا : في النهاية انت معاك منتخب مصر و اغني نادي و اقوي رعاية في أفريقيا كلها و اعلي عقود لاعبين باليورو و الدولار و معاك اغلي مدرب اجنبي في القارة السمراء يبقي ركز مع فريقك و تمني له الفوز و أنا اركز مع فريقي و اتمني له الفوز

 

الاعلامي خالد الغندور - الأهلي بطولة دوري الإبطال

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