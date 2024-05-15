طريقة عمل الكبدة البانيه بمذاق شهي

تعد الكبدة البانيه من الأكلات الشعبية الشهيرة فى مصر التى انتشرت فى السنوات الماضية ولكى تتمكن ربة الأسرة من تحضيرها بمذاق مميز هناك بعض الأسرار التى يجب معرفتها.

نعرض طريقة عمل الكبدة البانيه من خلال خطوات الشيف شربينى.

مقادير الكبدة بانيه :

كبدة

ثوم

ليمون

كمون

شطة

بيض

لبن

دقيق

بقسماط

زيت

ملح

فلفل أسود



طريقة عمل الكبدة البانيه:

* قطعى الكبدة شرائح وضعي عليها عصير الليمون والثوم المفروم والكمون ثم ضعى شرائح الكبدة فى الدقيق.

* اخرجي الكبدة من الدقيق وضعيها فى خليط البيض واللبن ثم ضعيها فى البقسماط وقلبيها من كل الاتجاهات.

* إقليها فى الزيت ثم تقدم الكبدة مع البطاطس أو السلطة أو الشيبسي.