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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

نشرة المرأة والصحة: علامات تكشف وجود مادة سامة في البطاطس.. الراقصة لورديانا تخطف الأنظار بجمالها

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة

 

هيدي كرم تثير الجدل بفستان ملفت

 

حرصت الفنانة هيدى كرم  على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بمجموعه من صور جديدة لها.

 

بفستان لافت.. ريهام حجاج تخطف الأنظار رفقة زوجها

 

نشرت الفنانة ريهام حجاج،صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام،رفقة زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة.

 

بفستان ملفت.. الراقصة لوريدانا تخطف الأنظار بجمالها

 

 

شاركت الراقصة لوريانا جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام بصور جديدة لها.

 

ابتعد عنها فورا.. علامات تكشف وجود مادة سامة في البطاطس

 

تنتشر البطاطس فى مختلف أنحاء العالم وهى من أكثر الأطعمة الشهية التي يمكن تقديمها بطرق عديدة لا حصر لها، لذا يجب الانتباه لبعض الأنواع الضارة.

المرأة والصحة نشرة المرأة والصحة البطاطس الراقصة لوريانا ريهام حجاج هيدي كرم

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