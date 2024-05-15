نشرة المرأة والصحة: علامات تكشف وجود مادة سامة في البطاطس.. الراقصة لورديانا تخطف الأنظار بجمالها

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

هيدي كرم تثير الجدل بفستان ملفت

حرصت الفنانة هيدى كرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بمجموعه من صور جديدة لها.

بفستان لافت.. ريهام حجاج تخطف الأنظار رفقة زوجها

نشرت الفنانة ريهام حجاج،صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام،رفقة زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة.

شاركت الراقصة لوريانا جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام بصور جديدة لها.

تنتشر البطاطس فى مختلف أنحاء العالم وهى من أكثر الأطعمة الشهية التي يمكن تقديمها بطرق عديدة لا حصر لها، لذا يجب الانتباه لبعض الأنواع الضارة.