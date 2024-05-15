الرئيس الأيرلندي يخرج عن صمته ويدين ضرب إسرائيل لقوافل الإغاثة وتجويع غزة

أدان الرئيس الأيرلندي مايكل دي هيجينز الهجمات على المساعدات في غزة، وفق ما ذكرت صحيفة آيرس سنترال.

وذكر الرئيس الأيرلندي أن الهجمات على قوافل الإغاثة تأتي في حين يعاني أهل غزة من المجاعة وتجب إدانة ذلك.



وقال الرئيس هيجينز: "يجب على جميع الذين يدعمون حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية والأمم المتحدة وميثاقها أن يشعروا بالفزع إزاء الهجمات التي تشهدها قوافل المساعدات التي تقدم المساعدات الإنسانية الحيوية لشعب غزة".

تابع "لقد أظهرت حادثتان وقعتا يوم الاثنين وحده الظروف المروعة التي يواجهها عمال الإغاثة.