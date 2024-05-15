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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

من المطبخ العربي.. طريقة عمل دجاج بالأوريجانو

طريقة عمل دجاج بالأوريجانو
طريقة عمل دجاج بالأوريجانو

تعتبر طريقة عمل دجاج بالأوريجانو، هي واحدة من وصفات المطبخ العربي الشهية واللذيذة، والتي يمكن تحضيرها في المنزل خطوة بخطوة، وسوف تنال إعجاب الأطفال والكبار.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل دجاج بالأوريجانو، وهي من الأكلات العربية الشهية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في أقل من ساعتبن، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية.

 

طريقة عمل دجاج بالأوريجانو

مقادير طريقة عمل دجاج بالأوريجانو:

1 دجاجة مقطعة

عصير ليمونة

1 ملعقة زيت زيتون

1 ملعقة أوريغانو وزعتر

1 علبة زبادي

½ ملعقة ملح

 

طريقة عمل دجاج بالأوريغانو:

- نغسل الدجاج جيداً، ثم نتبّله بزيت الزيتون، الزعتر، الأوريجانو، عصير الليمون الزبادي والملح ونتركه لمدة ساعة.
- نضع الدجاج في صينية ثم ندخله الفرن لمدة ساعة حتى ينضج، ويحمر ثم نقدمه.

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