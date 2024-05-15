ضبط 62 مخالفة تموينية في حملة بالقليوبية

تمكنت مديرية التموين بالقليوبية من ضبط 62 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية، والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



من جانبها، أوضحت المهندسة منال إحسان وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، أن الحملات أسفرت عن تحرير 62 مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص، ووزن غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة المعجن، وعدم وجود قائمة تشغيل، وغلق بدون إذن، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وعدم وجود سجل.



وأضافت وكيل تموين القليوبية بتحرير 13 محضر جنحة ضد مخابز سياحية وافرنجية، وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار، ولعدم الإلتزام بالأوزان المقررة، والبيع بأزيد من السعر الرسمي، واستخدام اسطوانة غاز منزلي، ومزاولة نشاط بدون ترخيص.



كما أوضحت"إحسان" أنه تم المرور على سلاسل "بنده وبيم وكازيون"، كذلك المرور على مستودعات البوتاجاز، وتحرير عدد 3 محاضر جنح وهم:"1 عدم إعلان لمستودع بوتاجاز، و2 غلق لمستودعات بوتاجاز". كما تم تحرير عدد 8 محاضر جنحه ضد انشطة تجارية مختلفة، وتم تحرير 3 جنح غلق ضد بقالين تموين بدون الحصول على اذن، وعدم وجود فواتير لمحل بقالة.



كما تم تحرير جنحة ضد سوبر ماركت لعدم الإعلان عن الأسعار"25 علبة سجائر"، وحيازة سجائر مجهولة المصدر، والبيع بأزيد من السعر "5 باكته سجائر كليوباترا، ومحضر جنح حيازة سمك ماكريل نرويجي بدون فواتير "نصف طن سمك" ومحاضر عدم وجود رخصة لمحل ورشة لحام، ومحل البان، جرى التحفظ على المضبوطات، وتولت الجهات المعنية التحقيق.