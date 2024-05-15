اجتماع عاجل بين قادة حماس وحزب الله بلبنان بشأن غزة| تفاصيل اللقاء

أعلن حزب الله في لبنان، أن الأمين عام للحزب حسن نصر الله، استقبل اليوم، الأربعاء، وفدا من حركة حماس ‏برئاسة عضو المكتب السياسي خليل الحية.

وقال حزب الله، في بيان له، عبر قناته على “تليجرام”، إن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله استقبل وفدًا قياديًا من حركة المقاومة الفلسطينية حماس برئاسة خليل الحية.

ووفقا لبيان حزب الله، فقد ضم وقد حركة حماس كلا من محمد نصر وأسامة حمدان.

وأوضح حزب الله، أن الاجتماع تناول تقييم موسع ومعمق ‏للأحداث والتطورات القائمة في قطاع غزة خصوصاً وفلسطين المحتلة عمومًا وجبهات المساندة المختلفة.

وأضاف البيان، أنه ‏جرى أيضا استعراض مجريات المفاوضات الأخيرة وما آلت إليه المواقف السياسية الدولية والتحركات الطلابية في ‏أماكن كثيرة من العالم.

وبحسب بيان حزب الله، فقد تم التأكيد خلال الاجتماع على وحدة الموقف ومواصلة بذل كل الجهود الميدانية الجهادية والسياسية ‏والشعبية من أجل تحقيق الأهداف التي تسعى إليها معركة طوفان الأقصى وإنجاز الانتصار الآتي والموعود مهما ‏بلغت التضحيات.

وتابع البيان: "كما تمت الإشادة بمستوى التعاون والتضامن القائم بين مختلف جبهات وحركات محور المقاومة ‏وتضحياتهم في سبيل هذه الغاية".‏