أقل من iPhone بـ20 ألفا..اشتر موبايل سامسونج S24 Ultra الرائد بأرخص سعر

يعد أقوى هاتف رائد من سامسونج وهو الـ Samsung Galaxy S24 Ultra فيعد من أفضل هواتف الأندرويد فيعمل الهاتف من خلال الذكاء الاصطناعي ليقدم تجربة استخدام مميزة ويأتي بشاشة خرافية Dynamic LTPO AMOLED 2X بحجم 6.8 بوصة ودقة QHD+ وتدعم معدل تحديث 120Hz مع سطوع عالي كما يحتوي على كاميرا خلفية رباعية بدعم الذكاء الاصطناعي لتحصل على صورة مميزة وزوم خرافي كما يعمل بمعالج كوالكم الرائد الـ Snapdragon 8 Gen 3 لتحصل على اداء قوي مع بطارية كبيرة 5000 ودعم القلم الـ S-Pen بداخل جسم الهاتف ليقدم تجربة استخدام لا مثيل لها.

ولحسن الحظ يتوفر هاتف سامسونج Samsung Galaxy S24 Ultra بسعر مناسب جدا وهو 45 ألف جنيه، والذي يقل عن منافسه iPhone 15 Pro Max بقيمة 20 ألف جنيه حيث يبدأ سعر الآيفون من حوالي 66 ألف جنيه مصري.

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مواصفات هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra

* الشاشة تأتي مسطحة تماما بشكل الثقب في منتصف الشاشة وتأتي من نوع Dynamic LTPO AMOLED 2X بمساحة 6.8 إنش بجودة الـ 1440×3088 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 505 بكسل لكل إنش مع دعم الشاشة لمعدل التردد الأعلى الـ 120Hz ويتم تقليل التردد لـ 1 هيرتز لتخفيض استهلاك البطارية بشكل تلقائي مع دعم خاصية الـ HDR10+ مع وجود طبقة حماية على شاشة الهاتف من نوع Corning Gorilla Glass Armor مع سطوع يصل الي 2600 شمعة .

* الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 .

* الكاميرا الخلفية تأتي رباعية الأولى وهي الكاميرا الأساسية بدقة 200 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.7 مع دعمها للمثبت البصري الـ OIS أما عن الكاميرا الثانية فهي كاميرا Periscope وتأتي بدقة 50 ميجا بكسل وتدعم المثبت البصري الـ OIS للزوم الحقيقي 5X ويصل ديجتال الي 100X أما عن الكاميرا الثالثة فهي الخاصة بعمل الزوم القريب 3X بدقة 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وتدعم المثبت البصري الـ OIS أما عن الكاميرا الرابعة فهي الخاصة بالتصوير الواسع فتأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 مع فلاش ليد .

* يدعم Samsung Galaxy S24 Ultra تصوير الفيديوهات بجودة الـ 8K بمعدل التقاط 24 و30 إطار في الثانية كما يدعم التصوير بجودة الـ 4K بمعدل التقاط 30 و60 و120 إطار في الثانية كما يدعم التصوير بجودة الـ FHD بمعدل التقاط 30 و60 و240 إطار في الثانية كما يدعم التصوير بجودة الـ HD بمعدل التقاط 960 إطار في الثانية .

* يدعم الهاتف الميكروفون الثانوي الخاص بعزل الضوضاء والضجيج سواء أثناء التحدث أو التصوير أو التسجيل … الخ .

* الواي فاي يأتي بترددات الـ a/b/g/n/ac/6e/7 كما يدعم الـ tri-band, Wi-Fi Direct .

* البطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير مع دعمه للشحن السريع بقوة 45 واط والشحن اللاسلكي بقوة 15 واط والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 4.5 واط .

* يأتي Samsung Galaxy S24 Ultra بنظام تشغيل اندرويد 14 مع واجهة سامسونج الأحدث الـ One UI 6.1 مع دعم مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة .

* يتوفر Samsung Galaxy S24 Ultra باللون التيتانيوم الأسود وباللون التيتانيوم الرمادي وباللون التيتانيوم البنفسجي وباللون التيتانيوم الأصفر .