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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كريم قاسم من كواليس تصوير "ولاد رزق٣: القاضية".. صور

كريم قاسم
كريم قاسم

انتهى كريم قاسم من تصوير مشاهده في الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق: القاضية" والذي يعود فيه بشخصية رمضان رزق الأخ الأصغر لعائلة رزق والذي يخوص مع إخوته مغامرة جديدة.

فيلم "ولاد رزق" يشارك ببطولته أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، سيد رجب، آسر ياسين، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، ومن المقرر عرضه بحلول عام 2024.

ويعتبر أحدث أعمال كريم قاسم مسلسل "زينهم" والذي يقوم فيه بدور دكتور جيمي وقد تصدر المسلسل المركز الأول في مشاهدات منصةWatch  ومحرك البحث جوجل عند عرض حلقاته علي قناة ON.

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مسلسل زينهم من إخراج يحي إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد الملك وإنتاج شركة أورما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، يارا جبران، عماد رشاد، هناء الشوربجي، انجي أبو السعود.

 

كريم قاسم هو ممثل مصري، بدأ التمثيل في سن الـ18 ،وعبّر عن حالة الشباب من خلال أفلام أوقات فراغ، الماجیك، بالألوان الطبيعية وإیه.یو.سي، شارك في بطولة فيلم ولاد رزق بجزأيه، كدبة كل يوم كما تعاون مع النجم الراحل نور الشريف في بطولة فيلم بتوقيت القاهرة، وفي عام 2014، بدأ كريم قاسم أول أعماله الأجنبية من خلال الفيلم الأميركي The First Line والذي تم عرضه على نتفلكس، كما شارك في المسلسل البريطاني The state عام 2017، والذي استعراض جرائم جماعة داعش الإرهابية الجماعة، شارك في العديد من الأعمال الدرامية مثل خاص جدًا، الجماعة، الهروب، الكابوس، نصيبي وقسمتك.

قدم كريم قاسم فيلم ليل\خارجي الذي شارك في مهرجان تورنتو 2018 كما يعتبر أول تجربة إنتاجية لكريم قاسم ، واحتل الفيلم المراكز الأولى في مشاهدات مصر منذ عرضه على NETFLIX، وأيضًا تصدر بطوله الفيلم العالمي سواح الذي شارك في أكثر من 36 مهرجان حول العالم وحصل على 12 جائزة حتى الآن ويُعرض في 50 دولة على NETFLIX، ومسلسل مملكة إبليس الذي يُعرض على منصة شاهد ومسلسل لما كنا صغیرین الذي عرض في رمضان 2020، ونافس مؤخرًا كمنتج بفيلمه القصير الحفرة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما نافس في موسم رمضان 2022 بمسلسل يوتيرن.

سلمى ابو ضيف طارق العريان فيلم ولاد رزق فيلم بتوقيت القاهرة كريم قاسم مسلسل زينهم

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