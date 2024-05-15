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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مفاجأة في طقس الساعات المقبلة.. وآخر مستجدات أسعار الذهب والدولار| أخبار تهمك

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قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأربعاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

سعر الذهب اليوم الأربعاء:
 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3560 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3115 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2670 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 24920 جنيها.

 

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم  
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 46.92 جنيه للبيع، و46.82 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو 50.66 جنيه للبيع، و50.53 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم 
سعر الجنيه الإسترليني 58.91 جنيه للبيع، و58.76 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم 
سعر الريال السعودي 12.51 جنيه للبيع، و12.48 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم 
سعر الدينار الكويتي 152.59  جنيه للبيع، و152.22 جنيه للشراء.

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، استقرار الأحوال الجوية اليوم، الأربعاء، إذ إن قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار تدور حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من كل عام، مشيرة إلى وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب جزءا من أشعة الشمس، مما يساعد على عدم ارتفاع قيم درجات الحرارة.

 

وقالت «غانم»، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين هالة الحملاوي ومنة الشرقاوي ومصطفى كفافي، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، إن معظم مصادر الكتل الهوائية من الشمال، وتأتي من جنوب أوروبا مروراً بالبحر المتوسط، موضحة أن هذه الكتل معتدلة بشكل كبير في قيم درجات حرارتها.

وأضافت: «وبناءً على ما سبق، نشعر بالأجواء الربيعية الحارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري في أوقات النهار»، مشيرة إلى أن قيم درجات الحرارة تنخفض في المناطق الجنوبية، بينما أجواء حارة على محافظات شمال وجنوب الصعيد، بالإضافة إلى أنها مائلة للحرارة على المحافظات الساحلية التي تطل على البحر المتوسط خاصة خلال فترة النهار.

وتابعت: «أول ما أشعة الشمس تغيب، وندخل في فترات الليل، ما زالت البرودة مستمرة في الجو في فترات الليل المتأخر أو فترات الصباح الباكر في معظم المحافظات الشمالية».

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