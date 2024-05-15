بسبب حماس.. الحكومة الماليزية تتحرك ضد فيسبوك

أعلنت الحكومة الماليزية أنها ستتقدم بشكوى إلى شركة ميتا بعد قيامها بحذف منشورات من على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” حول اجتماع رئيس الوزراء أنور إبراهيم مع أحد قادة حركة حماس.

وقال متحدث باسم الحكومة الماليزية إن الحكومة الماليزية تلقت شكوى، اليوم الأربعاء، مفادها أن شركة ميتا حذفت منشورات من منصة فيسبوك تتعلق بتقارير إعلامية عن اجتماع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم مع أحد قادة حركة حماس.

وقال المتحدث باسم الحكومة الماليزية ووزير الاتصالات فهمي فضل، في المؤتمر الصحفي، إن الحكومة الماليزية ستطلب توضيحا من شركة ميتا.

يذكر أنه في ديسمبر الماضي، قاطعت ماليزيا إسرائيل، وقامت السلطات بمنع شركة زيم الإسرائيلية للشحن وأي سفينة تحمل العلم الإسرائيلي من الرسو في أحد موانئها.