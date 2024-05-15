عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

احتضنته ودمعت عيناها.. ماذا قدم خطيب سلمى أبو ضيف لها عندما طلبها للزواج؟

سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف

نشر إدريس عبد العزيز خطيب سلمى أبو ضيف مقطع فيديو التقطه أحد أصدقائه له ولسلمى بينما كان يقدم لها خاتم الألماس طالبا منها الزواج به.

وقالت سلمى أبو ضيف خلال الفيديو : "سأتزوج، ويسمع صوت تصفيق من المتواجدين حولهما، وفي نهاية الفيديو، تبدو علامات التأثر واضحة على الفنانة الشابة، حيث احتضنت إدريس ودمعت عيناها"، كما نشر صورة أخرى لهما، كانت قد نشرتها صديقته وكتبت عليها أن صديقها العزيز سيتزوج.

وقد أثارت الفنانة سلمى أبو ضيف حالة من الجدل الواسع بعد إعلان خطوبتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام ونرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات عنها.

سلمى أبو ضيف ولدت في فبراير عام 1993 فى عين شمس، ودرست في كلية الإعلام وبدأت مشوارها كعارضة أزياء.

رفضت  من قبل 22 وكالة "مودلينج" بسبب طولها وسافرت إلى نيويورك للمشاركة فى عروض الأزياء لكنها فشلت أيضا.

عملت مذيعة راديو وكان عمرها 16 سنة، ثم عملت كعارضة أزياء لمدة أربع سنوات و شاركت في ميوزك فيديو مع مسار إجباري "شيروفوبيا".

ربط البعض بين شخصيتها في أحداث مسلسلها أعلى نسبة مشاهدة وشخصية حنين حسام التي تم معاقبتها بالسجن بعد اتهامها بـ الاتجار بالبشر.

ونشرت الفنانة سلمى أبو ضيف تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام بشأن إعلان خطوبتها بعد أيام من ظهورها مع الإعلامية منى الشاذلى.

وقالت سلمى أبو ضيف : المرة الأولى التي سافرت فيها في حياتي، ذهبت لرؤية الفلامنكو واعتقدت أن هذا هو الشيء الأكثر عاطفية الذي شهدته على الإطلاق، وقد أثر في كثيرًا وفي المرة الثانية التي ذهبت فيها لرؤية الفلامنكو، وحدثت خطبتي.. خطة ربنا دائما الأفضل لينا.

وكانت علقت سلمى أبو ضيف عبر برنامج معكم للاعلامية منى الشاذلى عن الحب قائلة : لازم أحب الشخصية اللى هرتبط به قبل ما ارتبط به أو اعرفه. 

سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
الفنانة سلمى أبو ضيف سلمى ابو ضيف خاتم الألماس أفلام سلمى أبو ضيف اعمال سلمي ابو ضيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي: وصول 14 مليار دولار قيمة الدفعة الثانية من صفقة "رأس الحكمة"

مفاجأة من الجمارك.. احصل على سيارة مستوردة بالرقم القومي

الاهلي يتلقى ضربة مُوجعة قبل لقاء الترجي في نهائي إفريقيا

تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تحذر 25 محافظة من 3 ظواهر جوية

التفاصيل الكاملة لتشغيل أول تاكسي كهربائي في مصر يكشفها وزير النقل.. صور

بعد تراجعها.. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء في الأسواق

قرار عاجل بشأن تصالح مرتضى منصور مع عبد الناصر زيدان.. تفاصيل

لما تفحمهم يعملوا نفسهم مظلومين.. الغندور يفتح النار على الأهلي

موضوعات متعلقة

بعد إعلان خطوبتها.. معلومات لا تعرفها عن سلمى أبو ضيف

تكريم محسن منصور من وزارة الشباب والرياضة

لازم أحبه.. أول تعليق من سلمى أبو ضيف بعد إعلان خطوبتها

كنت أعلم بوجودها.. سمية الخشاب ترد بقوة على خلافها مع آيتن عامر

عادل إمام والساحرة المستديرة.. رحلة من الإبداع وعلاقة وطيدة بنجوم كرة القدم

مكالمة حاسمة.. سمية الخشاب تكشف سر رفض ريم البارودى الظهور مع رامز جلال

أعضاء فرقة الأفندية وندى موسى يكشفون أسرارهم مع منى الشاذلى

مش هسيب حقى ومكنتش بنام.. قرار حاسم من سمية الخشاب ضد رامز جلال

ترشيحاتنا

الرئيس التايواني الجديد: مستعد للحوار مع الصين "دون شروط مسبقة"

وزير الآثار: المتحف المصري الكبير جاهز لـ الاحتفالات

استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في رام الله

مسئولون أمريكيون يكشفون عن عزم أمريكا إرسال أسلحة لإسرائيل دون تحديد وقت

ريال مدريد يستعد لنهائي دوري الأبطال.. وأنشيلوتي يعيش أفضل حالاته

إجراءات حكومية لمواجهة البيع غير القانوني للعقارات بالعملة الأجنبية للأجانب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتضنته ودمعت عيناها.. ماذا قدم خطيب سلمى أبو ضيف لها عندما طلبها للزواج؟

بعد إعلان خطوبتها.. معلومات لا تعرفها عن سلمى أبو ضيف

اشتغلت النهاردة| تعرف على أسعار تذاكر محطات المترو الجديدة

راقب شربه للماء.. نصائح للحفاظ على رطوبة حيوانك الأليف في الصيف

فيديو

لازم أحبه.. أول تعليق من سلمى أبو ضيف بعد إعلان خطوبتها

عادل إمام والساحرة المستديرة.. رحلة من الإبداع وعلاقة وطيدة بنجوم كرة القدم

ملفوفة في بطانية.. سيناريو حبيبة الشماع يتكرر مع فتاة بالتجمع

رنا سماحة تكشف كواليس أغنية حبيتك بالتلاتة لـ نداء شرارة.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-