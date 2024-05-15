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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 181 ألفًا و149 طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

القمح
القمح

أعلن عادل الهابط، وكيل مديرية التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، اليوم، عن استلام 181 ألفًا و149 طنًا من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم 2024 الحالي.

وقال «الهابط»، إنه جرى الاستلام من خلال 25 موقعًا تابعًا للجهات المسوقة، تشمل الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ وشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة.

وأشار وكيل مديرية التموين إلى المتابعة المستمرة من قبل اللواء المحافظ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، موضحاً أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عبد الفتاح جابر، وكيل وزارة التموين، لمتابعة هذه المواقع خلال موسم التوريد، والمرور عليها، وحل أي مشكلات قد تواجهها.

ومن جانبه، شدد محافظ كفر الشيخ، على تنفيذ قرارات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بصرف مستحقات المزارعين والموردين بانتظام، في مدة لا تتجاوز الفترة المقررة.

التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية

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