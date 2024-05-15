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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيرلندا تعلن: الاعتراف بدولة فلسطين قبل نهاية هذا الشهر

ايرلندا تؤكد ‏اعترافها
ايرلندا تؤكد ‏اعترافها بدولة فلسطين هذا الشهر

قال وزير خارجية إيرلندا، اليوم الأربعاء، إنه من المؤكد أن أيرلندا ستعترف بالدولة الفلسطينية بحلول نهاية مايو الجاري، دون تحديد موعد.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال مايكل مارتن، وهو أيضا نائب رئيس الوزراء الأيرلندي، لمحطة إذاعة نيوستالك: "سنعترف بدولة فلسطين قبل نهاية الشهر".

وأضاف: "لم يتم تحديد التاريخ بعد لأننا ما زلنا في مناقشات مع بعض البلدان فيما يتعلق بالاعتراف المشترك بدولة فلسطينية".

وتابع "سيصبح واضحا في الأيام القليلة المقبلة ما يتعلق بالتاريخ المحدد ولكنه سيكون بالتأكيد قبل نهاية هذا الشهر".

وأوضح: "سأتطلع إلى المشاورات اليوم مع بعض وزراء الخارجية فيما يتعلق بالتفاصيل المحددة النهائية لهذا".

وفي مارس، قال قادة إسبانيا وأيرلندا وسلوفاكيا ومالطا في بيان مشترك إنهم مستعدون للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا يخططون للاعتراف رمزيا بدولة فلسطينية في 21 مايو، مع احتمال أن يحذو آخرون حذوهم.

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