أعلنت خطوبتها.. تعرف على إدريس عبدالعزيز خطيب سلمى أبو ضيف

أثارت الفنانة سلمى أبو ضيف حالة من الجدل الواسع بسبب أعلن خطوبتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام من إدريس عبد العزيز والذى نرصد بعض المعلومات عنه.

إدريس عبد العزيز تخرج فى إحدى كليات لإدارة الأعمال وعمل فى عدد من الدول سويسرا، إسبانيا، بريطانيا، ألمانيا والإمارات.

ويحمل إدريس عبد العزيز الجنسية السويسرية وكان شريكا فى شركة BrickVest البريطانية للعقارات.

ويتحدث إدريس عبد العزيز ثلاث لغات مختلفة غير العربية وهم الفرنسية والإنجليزية والأسبانية.

عادة ما يظهر إدريس عبد العزيز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام مع طفلة حيث يعتقد البعض أنها ابنته الا ان يطلق عليها الابنة الروحية.

نشر إدريس عبد العزيز خطيب سلمى أبو ضيف مقطع فيديو التقطه أحد أصدقائه له ولسلمى بينما كان يقدم لها خاتم الألماس طالبا منها الزواج به.

وقالت سلمى أبو ضيف خلال الفيديو : "سأتزوج، ويسمع صوت تصفيق من المتواجدين حولهما، وفي نهاية الفيديو، تبدو علامات التأثر واضحة على الفنانة الشابة، حيث احتضنت إدريس ودمعت عيناها"، كما نشر صورة أخرى لهما، كانت قد نشرتها صديقته وكتبت عليها أن صديقها العزيز سيتزوج.

وقد أثارت الفنانة سلمى أبو ضيف حالة من الجدل الواسع بعد إعلان خطوبتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام ونرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات عنها.

سلمى أبو ضيف ولدت في فبراير عام 1993 فى عين شمس، ودرست في كلية الإعلام وبدأت مشوارها كعارضة أزياء.

رفضت من قبل 22 وكالة "مودلينج" بسبب طولها وسافرت إلى نيويورك للمشاركة فى عروض الأزياء لكنها فشلت أيضا.

عملت مذيعة راديو وكان عمرها 16 سنة، ثم عملت كعارضة أزياء لمدة أربع سنوات و شاركت في ميوزك فيديو مع مسار إجباري "شيروفوبيا".

ربط البعض بين شخصيتها في أحداث مسلسلها أعلى نسبة مشاهدة وشخصية حنين حسام التي تم معاقبتها بالسجن بعد اتهامها بـ الاتجار بالبشر.

ونشرت الفنانة سلمى أبو ضيف تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام بشأن إعلان خطوبتها بعد أيام من ظهورها مع الإعلامية منى الشاذلى.

وقالت سلمى أبو ضيف : المرة الأولى التي سافرت فيها في حياتي، ذهبت لرؤية الفلامنكو واعتقدت أن هذا هو الشيء الأكثر عاطفية الذي شهدته على الإطلاق، وقد أثر في كثيرًا وفي المرة الثانية التي ذهبت فيها لرؤية الفلامنكو، وحدثت خطبتي.. خطة ربنا دائما الأفضل لينا.

وكانت علقت سلمى أبو ضيف عبر برنامج معكم للاعلامية منى الشاذلى عن الحب قائلة : لازم أحب الشخصية اللى هرتبط به قبل ما ارتبط به أو اعرفه.

سلمى أبو ضيف وإدريس عبد العزيز

سلمى أبو ضيف وإدريس عبد العزيز

سلمى أبو ضيف وإدريس عبد العزيز

سلمى أبو ضيف وإدريس عبد العزيز

سلمى أبو ضيف وإدريس عبد العزيز

سلمى أبو ضيف وإدريس عبد العزيز

سلمى أبو ضيف وإدريس عبد العزيز

سلمى أبو ضيف وإدريس عبد العزيز

سلمى أبو ضيف وإدريس عبد العزيز

سلمى أبو ضيف وإدريس عبد العزيز

سلمى أبو ضيف وإدريس عبد العزيز

سلمى أبو ضيف وإدريس عبد العزيز

سلمى أبو ضيف وإدريس عبد العزيز