الرئيس التايواني الجديد: مستعد للحوار مع الصين "دون شروط مسبقة"

أكد لاي تشينج تي، الرئيس التايواني الجديد، أنه مستعد للحوار مع سلطات الصين “دون شروط مسبقة”.

وقال تي في كلمة عبر الفيديو أمام قمة كوبنهاجن للديمقراطية: “لن أستبعد الحوار مع الصين حول مبادئ الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة والكرامة”، مشددًا على ضرورة إجراء الحوار بين تايبيه وبكين “دون شروط مسبقة”.

الحوار بين الصين وتايوان

وقد أشارت السلطات الصينية مرارا وتكرارا إلى أن ما يعرف بتوافق 1992 هو شرط للحوار مع تايوان، إلا أن الرئيس التايواني الجديد ادعى أنه لا يؤيده.

وسيؤدي الرئيس التايواني الجديد اليمين الدستورية رسميًا في 20 مايو الجاري.

و"إجماع عام 1992" هو اتفاق تم التوصل إليه في اجتماع تاريخي شبه رسمي في هونج كونج بين ممثلي الحزب الشيوعي الصيني وحزب الكومينتانج الحاكم آنذاك في تايوان.

وهو يعني الاعتراف بمبدأ الوحدة الصينية، وهو أن لا يوجد سوى دولة صينية واحدة في العالم، ولكن لكل طرف الحق في تفسيره بطريقته الخاصة.

بالنسبة لبكين، فهي جمهورية الصين الشعبية، التي تأسست في الأول من أكتوبر عام 1949 نتيجة للحرب الأهلية الصينية، وبالنسبة لتايبيه، فهي جمهورية الصين، التي كانت موجودة في البر الرئيسي قبل عام 1949.