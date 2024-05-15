لابيد: لن ننتصر مع هذه الحكومة الفاسدة.. ونرفض اعتراض شاحنات الإغاثة

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، أن اعتراض شاحنات الإغاثة هجوم مباشر على أمن الدولة وعلاقات إسرائيل الدولية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ذكر زعيم المعارضة الإسرائيلية لابيد بأنه لن ننتصر مع هذه الحكومة الفاسدة، مشيرا بذلك إلى نتنياهو.

وسبق وقال زعيم المعارضة في جيش الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد اليوم الاربعاء للإذاعة الرسمية إن التوصل إلى صفقة وإعادة الأسرى أهم بكثير من أي عملية عسكرية في رفح.

عملية إسرائيل في رفح

وكانت تل أبيب أعلنت في 6 مايو الجاري، بدء عملية عسكرية في رفح، ووصفتها بأنها "محدودة النطاق"، قبل أن يعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بمصر.

دخل عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ 222، تزامنا مع قصف الاحتلال لعدة مناطق في القطاع، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى.

وفي السياق ذاته، كبدت المقاومة الفلسطينية خسائر فادحة في الجنود والعتاد.