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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المصرى للغرف السياحية ينتهى من إخطار أعضاء عموميات الغرف بأسماء المرشحين للانتخابات

الاتحاد المصري للغرف
الاتحاد المصري للغرف السياحية

أكد أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية أن الاتحاد انتهى من إخطار جميع المنشآت الأعضاء بالغرف السياحية الخمس بالكشوف النهائية المتضمنة أسماء المرشحين لمجالس ادارات الغرف ومندوبيها لدي عمومية الإتحاد، وذلك وفقا لما جاء بالمادة (٣٠) من قرار وزير السياحة والآثار رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون ٢٧ لسنة ٢٠٢٣ بشأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها. 

وبلغ  إجمالي المنشآت التي تم ارسال الاخطار إليها ٥٨٨٠ منشأة وهي المنشآت المسموح لها بالمشاركة في أعمال الجمعية العمومية بما في ذلك الانتخابات وذلك وفقا للجدول العام النهائي الذي أعدته كل غرفة بأسماء اعضائها.

وأضاف الوصيف أن إخطار الاتحاد المرسل تضمن مكان إنعقاد عمومية كل غرفة وتوقيت بدء وانتهاء العملية الانتخابية وفقا لما جاء بالقانون وكذا التأكيد على أن الجمعية العمومية والعملية الانتخابية لن تكون صحيحة الا بحضور عُشر العدد الإجمالي للأعضاء الذين لهم الحق في التصويت.

وأشار الوصيف إلى أن هناك عددا من المقاعد في مختلف الغرف تم حسمها بالتزكية بالفعل وأن الجمعية العمومية واللجان القضائية التي ستشرف على انتخابات الغرف هي التي ستعلن النتائج النهائية بعد إنتهاء التصويت و فرز الأصوات.

وأعرب الوصيف عن تمنياته للغرف الخمس بإجراء انتخابات ناجحة وتولى الأصلح.

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