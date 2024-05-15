المراكز التكنولوجية بالشرقية تستقبل 3745 طلبا لاستخراج شهادة بيانات

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتقديم كافه التيسيرات للمواطنين لتقديم طلبات التصالح علي مخالفات البناء بسهوله ويسر،للإستفادة من حزمه التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون.

أكد محافظ الشرقية انه تواصل المراكز التكنولوجية بمحافظة الشرقية إستقبال طلبات المواطنين للتقديم علي قانون التصالح الجديد رقم 187لسنة 2023ولائحته التنفيذية فى بعض مخالفات البناء.

أشار المحافظ الي أنه في إطار تفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 م و كبداية لإستقبال الطلبات من المواطنين و تسهيلاً للاجراءات ، تم تفعيل التقديم على طلب شهادة بيانات بالمراكز التكنولوجية بجميع مراكز ووحدات المحافظة او من خلال البوابة الحكومية لخدمات المحليات أو التطبيق الصادر حديثاَ من وزارة التخطيط.

حيث تقوم إدارة المتغيرات المكانية بالديوان العام و المراكز بفحص الطلبات واجراء المعاينات و إصدار شهادة بجميع بيانات العقار المطلوبة من الإدارات الهندسية وإدارات التخطيط العمراني و إدارة أملاك الدولة، وذلك تسهيلا على المواطنين لتكون البيانات متاحة من خلال شهادة واحدة يتقدم بها المواطن بملفات التصالح تسهيلا على المواطن وتسريعا لوتيرة العمل.

وجه المحافظ بتعاون جميع الأدارات الهندسية والأملاك والمتغيرات المكانية وذلك لضمان سرعة انجاز الطلبات المقدمة من المواطنين و تشكيل لجان لجميع الوحدات المحلية بالمحافظة،لضمان سرعة الإنتهاء من المعاينات اللازمة للطلبات المقدمة وإعداد تقرير يومي بعدد الطلبات المقدمة و المعاينات و نسبة الإنجاز فيها.

جدير بالذكر أن المتغيرات المكانيه تستعد لاستخراج عدد 3745 شهادة بيانات تم التقديم عليها من المواطنين عبر المراكز التكنولوجية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة لإستكمال إجراءات التقديم للتصالح علي مخالفات البناء وفقاً للقانون وجاءت بياناتها كالتالي حيث تم استقبال 3539 طلب من خلال شباك المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمراكز التكنولوجية و67 طلب من خلال البوابة الإلكترونية للمحليات و139 طلب من خلال تطبيق الهاتف المحمول.