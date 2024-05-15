ناقد رياضي يطرح سؤالا مثيرا عن مستقبل المدرب الفرنسي هيرفي رينارد

طرح الناقد الرياضي إسلام صادق سؤالاً مثير بشأن هيرفي رينارد قائد منتخب فرنسا للسيدات في كأس العالم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب إسلام صادق :"برأيك ما هو المنتخب الذي سيقوده هيرفي رينارد بعد الإنتهاء من قيادة منتخب فرنسا للسيدات في كأس العالم ..ومن هو المدرب الأقرب للرحيل عن منتخب بلاده في المرحلة المقبلة ؟!".

وحان قد وجه الإعلامي إسلام صادق، رسالة لجماهير نادى الزمالك، قبل مواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية 2024.

وكتب إسلام صادق عبر حسابه علي فيسبوك "الزمالك يخوض مواجهة صعبة أمام نهضة بركان بنهائي الكونفدرالية في تحد خاص لعودة الفارس الأبيض لمنصات التتويج في أفريقيا