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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اختتام فعاليات الوصول الكبير لـ «حلبة النار» بالرياض.. النزال الأهم في تاريخ الملاكمة

الملاكمة
الملاكمة

تحتضن العاصمة الرياض يوم السبت المقبل الموافق 18مايو، في حدث رياضي مرتقب، المواجهة الأهم في عالم الملاكمة للوزن الثقيل على "حلبة النار" في "المملكة أرينا"، ليتنافس البريطاني تايسون فيوري، بطل العالم في الوزن الثقيل وحامل لثلاثة أحزمة عالمية، مع الأوكراني أولكسندر أوزيك، بطل منظمة الملاكمة العالمية وحامل لحزامها.

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واختتمت امس فعاليات حدث الوصول الكبير للملاكمين وهو حدث يجمع بين الملاكمين المشاركين بالحدث مع الصحفيين والوسائل الاعلامية. 
واكد فيوري للاعلاميين ان هدة بالنسبة له اهم مباراة في مسيرته والتي ستحدد من هو افضل ملاكم في العصر الحالي. ومن جانبه اكد اوسيك ان فيوري متوتر الغاية وانه ينوي ان يدخل التاريخ كاول ملاكم يحصد جميع القاب الوزن الثقيل منذ ٢٥ سنة.

تايسون فيوري
هو ملاكم بريطاني مشهور ينتمي لفئة الوزن الثقيل. حقق بطولة رابطة الملاكمة العالمية وبطولة المجلس العالمي للملاكمة وبطولة الاتحاد الدولي للملاكمة.
أولكسندر أوزيك
فهو ملاكم أوكراني محترف بارز بدأ مسيرته الاحترافية في عام 2013. حقق بطولة منظمة الملاكمة العالمية وشارك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2008، حيث فاز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2012.

تكمن أهمية النزال المرتقب يوم السبت المقبل على «حلبة النار» في «المملكة أرينا» بين البريطاني تايسون فيوري، والأوكراني أولكسندر أوزيك، في تسجيل الفائز نفسه كبطل أوحد في عالم الملاكمة للوزن الثقيل بـ4 أحزمة عالمية، كما سيكون البطل الذي لم يسجل أي خسارة في تاريخه محافظاً على سجل خالٍ من الهزائم.

فمنذ ربع قرن لم يكن هناك بطل بلا منازع للوزن الثقيل، إذ كان آخر مرة لهذا اللقب عام 1999م، وكان حينها صاحب الأحزمة يملك 3 فقط، منها لـ3 منظمات هي WBC ،WBA ،IBF. لذلك، لأول مرة سيكون هناك بطل بلا منازع في عصر الأحزمة الأربعة

الملاكمة

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