3 محترفين جدد في صفوف بايرن ميونيخ

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، منحه عقوداً احترافية لثلاثة من لاعبي «الأكاديمية»؛ هم: لوفرو زفونارك، ونويل نكيلي، وآدم أزنو.

ووقع لاعب خط الوسط المهاجم زفونارك (19 عاماً) والجناح أزنو (17) على عقد يمتد حتى يونيو 2027، بينما وقع لاعب خط الوسط المدافع نكيلي على عقد يمتد حتى يونيو 2026.

وشارك زفونارك في 4 مباريات مع الفريق الأول وسجل هدفه الأول في المباراة التي فاز فيها الفريق على فولفسبورغ 2 - 0 يوم الأحد الماضي بالدوري الألماني (بوندسليغا).

وقال كريستوف فريوند، المدير الرياضي: «لوفرو زفونارك، ونويل أسيكو نكيلي، وآدم أزنو، لاعبون شباب لديهم كثير من الإمكانات. حقيقةُ أن بإمكاننا مرة أخرى أن نمنح 3 لاعبين عقوداً احترافية دليل قوي على عملنا الرائع».